Suzuki обновила компактный кроссовер Ignis

Сотрудники концерна Suzuki презентовали обновленную версию компактного городского паркетника Ignis на территории Японии. Позднее новый автомобиль будет продаваться на территории Старого света.

Обновленный Игнис обзавелся измененной радиаторной решеткой, взятой у модели S-Presso; модернизированные бампера, на которые установили защитные вставки. Кроме того, машина порадует большим количеством цветовых оттенков для окраса кузова. Дополнением для образа авто является набор хромированных частей. Интерьер кроссовера также изменился. Теперь здесь имеются новые кресла, стандартная комплектация стала богаче.

В Японии Suzuki Ignis будет продаваться и переднеприводным, и полноприводным. Разгоняться машина будет за счет гибридной силовой установки, основой для которой стал 1.2-литровый бензиновый двигатель. В паре с мотором работает или «механика», или вариатор CVT, сообщает 32cars.

Фото: 32cars