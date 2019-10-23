Subaru Levorg с новым турбомотором 1.8 показали в Токио

В Токио компания Subaru представила в предсерийном виде обновленный универсал Levorg. Он теперь будет производиться на новой платформе.

Теперь можно смело делать вывод о том, что внешне универсал сильно не поменяется, а вот салон пока что остается под грифом секретности. При этом Levorg получит первым новый оппозитный турбированный двигатель на 1,8 литра с непосредственным впрыском. Выдавать такой мотор станет примерно 2 сотни «лошадок». Также доработанный Леворг обзаведется обновленной системой EyeSight. Эта система сможет похвастаться стереокамерой с увеличенным углом обзора и четырьмя радарами.

Кроме того, в Levorg установят адаптивный круиз-контроль, привязанный к спутниковой навигации GPS и локальному японскому аналогу Michibiki. В серию Subaru Levorg должен пойти после экватора 2020 года, сообщает Авторевю.

Фото: компания Subaru