Студенту по ошибке вырезали часть кишечника на Кубани

Врачи по ошибке удалили часть кишечника18-летнему жителю Краснодара. Об этом стало известно порталу «Регион Online».

Сообщается, что пациент прибыл в больницу с аппендицитом. Медики подумали, что у него рак аппендикса. Для того чтобы остановить заболевание, они решили удалить ему часть кишечника.

Позже выяснилось, что произошла ошибка. Выяснилось, что анализ биопсии клеток принадлежал незнакомой женщине. Семья пострадавшего желает добиться материальной компенсации за причиненный тяжкий вред здоровью.