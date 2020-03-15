Страусы «захватили» дорогу под Новосибирском

Страусов прямо на дороге встретили жители населенного пункта Проскудское Новосибирской области. Птицы сразу проезжую часть покидать не собирались, чувствуя себя хозяевами местности.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказался видеоролик, снятый на месте инцидента автомобилистами. Двое мужчин, любящих употреблять мат в своей речи, были шокированы появлением страусов в заснеженной деревне. Один из собеседников даже предложил оседлать птиц.

При сближении водитель начал сигналить страусам. Они немного подождали, а затем все же покинули проезжую часть.