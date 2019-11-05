Столкновение микроавтобуса и фуры под Липецком: погибла женщина

5 ноября на развязке федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области случилось ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Столкновение транспортных средств закончилось трагично: погибла женщина.

Сперва перевернулся КамАЗ, в полуприцепе которого находились живые поросята. Во время опрокидывания грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия смертельные травмы получила пожилая пассажирка последнего транспортного средства – 79-летняя женщина. Она умерла на месте ЧП.

По факту перевозки животных ведется проверка. Сообщается, что свиньи после ДТП разбежались по округе. Одна из них погибла. Еще несколько получили травмы, сообщает Город 48.

Фото: город 48