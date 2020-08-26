Стилист устроил пьяный дебош на звездной вечеринке в Москве

Стилист и по совместительству музыкант Дмитрий Лазарев (Dilay) устроил дебош и драку на звездном мероприятии Fashion Summer Awards от Fashion TV. Вечеринка проходила в одном из ресторанов на Болотной набережной в Москве.

Во время мероприятия Лазарев стал себя агрессивно вести. Он начал драться, разбил бутылку, бегал с горлышком в руках, пинал тумбы, бросался стульями. В итоге он порезал себе руку. Врачи зашивали рану, сообщает РЕН ТВ.

Что стало причиной агрессии, еще неизвестно. Согласно предварительной информации, в момент происшествия Лазарев находился в состоянии алкогольного опьянения.