Стена придавила двух молодых людей под Белгородом

17 октября в населенном пункте Борисовка Белгородской области случилось опасное происшествие. Оно едва не стало причиной гибели двоих молодых людей – студентов агромеханического техникума.

В тот день преподаватель учебного заведения с группой студентов проводил разбор старых мастерских техникума. Внезапно часть полуразрушенной стены упала на двух студентов – 17- и 18-летнего парней.

В результате происшествия молодые люди были срочно доставлены в больницу с различными повреждениями. Сейчас они находятся под присмотром врачей. Их жизням ничего не угрожает, сообщает БелПресса.