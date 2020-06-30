Ставка по потребительским кредитам в Сбербанке снижена

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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%.

Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка – пояснили в Рязанском отделении Сбербанка.

Также на размер ставки влияет сумма и вид кредита и наличие поручителя. На кредиты от миллиона рублей будут действовать фиксированные ставки.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Он доступен клиентам в возрасте от 18 до 70 лет. Стаж — от 3 месяцев на текущем месте работы, если зарплата зачисляется на карту Сбербанка, и от 6 месяцев на общих условиях.

Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.