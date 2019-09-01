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Стало известно, почему АВТОВАЗ не будет выпускать Весту хэтчбек

Глава российского автомобильного завода «АвтоВАЗ» рассказал, почему компания отказалась от идеи выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек». Напомним, что сперва планировалось выпустить седан, универсал, хэтч, а также кроссовый универсал. Предсерийную Весту хэтчбек уже показывали 4 года назад, однако до массового производства дело так и не дошло, сообщает Тарантас Ньюс.

По словам Председателя совета директоров «АвтоВАЗа» Николя Мора, необходимости в выпуске Весты хэтчбек нет, так как уже выпущенный универсал стал самым практичным исполнением данной модели. Функционер отметил, что Vesta Cross и универсал являются идеально подходящими для покупателей моделями, а это значит, что хэтчбек производить не имеет смысла.

«Универсал удовлетворяет большую часть спроса на подобную модель, а Vesta Cross мы позиционируем как компактный кроссовер, ведь ее дорожный просвет увеличен до 203 миллиметров» — пояснил глава тольяттинского автогиганта.

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