Стало известно о состоянии ребенка, которого жестоко истязали под Омском

Представители Генпрокуратуры и органов опеки навестили полуторагодовалого ребенка, которого жестоко истязали в Омской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Мальчика навестили в московской больнице. Ребенок нормально питается и реагирует на происходящее, но не разговаривает. Он не пугается людей, когда они находятся рядом с ним.

В настоящее время Генпрокуратура взяла ситуацию с мальчиком под личный контроль.

Ранее мать мальчика задержали в качестве подозреваемой по делу об истязании ребенка. В Сети появились кадры, на которых тело малыша покрыто многочисленными синяками и ссадинами.

Кроме того, на некоторых фото видно, что ребенку связывали руки, снимали с него штаны и оставляли в беспомощном состоянии.