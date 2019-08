Стало известно о плохом состоянии Михаила Горбачева

Известный журналист Алексей Венедиктов в эфире программы «Гордон» назвал состояние здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева очень плохим.

По его словам, Горбачев находится в ясном уме, но сильно подводит физическое здоровье, пишет РЕН.



«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице», – заявил Венедиктов.













