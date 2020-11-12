Стало известно о новой жертве «Новоуральского потрошителя»

В башкирском СК раскрыли подробности жесткого убийства, совершенного 19 лет назад серийным маньяком Евгением Петровым, известным под прозвищем «Новоуральский потрошитель», пишет «КП».

Сообщается, что его одиннадцатой жертвой стала 16-летняя студентка из Дуванского района. Девушку искали несколько месяцев, пока ее обезображенное тело не нашли случайные прохожие в лесополосе. Несмотря на все старания, правоохранительным органам убийцу найти не удалось. Долгих 19 лет уголовное дело пылилось в архиве, пока в 2020 году следователи снова не принялись его изучать.

В итоге после долгой работы внимание следователей привлекла серия из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, совершенных в Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. Преступник – 45-летний Евгений Петров был осужден в 2005 году и приговорен к пожизненному заключению в колонии строго режима. Вскоре он признался в содеянном.

Маньяк рассказал, что днем 12 мая 2001 года он ехал через село Месягутово и возле автовокзала заметил одинокую молодую девушку и предложил ее подвезти. Студентка с радостью согласилась. Преступник вывез ее в лес, где, угрожая ножом, сначала изнасиловал, после чего задушил.

Кроме того, душегуб привязал труп буксировочным тросом к своей машине и отвез вглубь леса. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

За Петровым числится слава одного из самых жестоких серийных маньяков современности. Он надругался и убил 10 несовершеннолетних девушек, некоторые тела после сжег.