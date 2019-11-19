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Стало известно, что чаще всего просят дети у Деда Мороза

Сотрудники пресс-службы Деда Мороза сообщили, каких пожеланий больше всего содержится в письмах российских детишек. Выяснилось, что чаще всего дети просят здоровья и счастья для своих близких.

Кроме того, весьма распространенными желаниями являются куклы, машины и смартфоны. Весьма оригинальной оказалась просьба 9-летней девочки из Владимирского региона. Ребенок попросил Деда Мороза вернуть воду в реки, прекратив обмеление. В ответ девочка пообещала сохранять окружающую среду.

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В резиденции Деда Мороза письма от детей делят на две категории. Первую составляют добрые письма. Вторую – письма творческие (с рисунками и поделками), сообщает Геополитика.

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