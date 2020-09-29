Стали известны странности депутата, зарубившего жену

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями о депутате Игоре Шокине из муниципального образования Комарово, которого подозревают в убийстве жены.

В последнее время в поведении народного избранника наблюдались странности. Утверждается, что мужчина мог долго сидеть на одном месте и смотреть в одну точку. Он начал выпивать и под воздействием алкоголя становился агрессивным, ругался с соседями. При этом депутат почти не разговаривал.

Ранее сообщалось, что Шокин забил 61-летнюю супругу до смерти руками и ногами. Злоумышленник попытался скрыться от полицейских в кустах.

В соцсетях распространяется информация, что депутат зарубил свою жену, после чего начал бегать по поселку голым. По словам очевидцев, он покинул место происшествия завернутым в российский флаг. Подробности уточняются.