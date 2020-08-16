Стала известна новая загадка в смерти певицы Легкоступовой

Газета «Московский Комсомолец» рассказала подробности разбирательства вокруг гибели певицы Валентины Легкоступовой.

Легкоступова вместе со своим мужем Юрием Фирсовым были помещены дочерью певицы в наркологическую клинику на реабилитацию из-за запоя. Мужчина вскоре покинул больницу, а его супруга была переведена в другое учреждение из-за травмы головы. Там ей была проведена экстренная операция, однако вскоре она ушла из жизни.

На днях появилась информация, что Фирсов был похищен. Однако правоохранители предполагают, что это пиар-ход для телешоу. Несмотря на многочисленные намеки родных Легкоступовой относительно причастности к ее гибели мужа, в общении с правоохранителями официально никто из свидетелей даже не высказал об этом предположений.

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Решающую точку в деле поставят результаты экспертизы, однако пока версия о насильственной смерти исполнительницы хита «Ягода-Малина» не подтверждается. По факту смерти Легкоступовой проводится проверка.