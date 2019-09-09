Стал известен мотив убийства двоих детей матерью на Камчатке

На Камчатке женщина решила убить двоих детей после ссоры с мужем. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Напомним, ранее сообщалось, что утром в понедельник, 9 сентября, в городе Вилючинске местная жительница утопила двоих детей в бухте Крашенинникова.



По данным РЕН ТВ, погибли сын женщины от первого брака и дочь от второго. Сообщается, что 27-летняя Екатерина Х. привязала детей к себе и отплыла с ними от берега.



ИА Кам24 сообщает, что местные жители услышали детские крики, позвонили в полицию и МЧС. Женщину с детьми вытащили на берег, к этому моменту девочка уже была мертва. Мальчика пытались откачать врачи, но спасти ребёнка не удалось.

Местные журналисты сообщают, что мотивом поступка женщины могла стать ревность. Семья не состояла на учёте и имела все возможности для воспитания детей.

