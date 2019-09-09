Женщина утопила двух детей на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жительницы ЗАТО город Вилючинск 1992 года рождения. Женщину подозревают убийстве двух детей (п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.



По версии следствия, преступление было совершено в понедельник, 9 сентября, около 11 часов по местному времени на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска. Женщина утопила детей в возрасте 1,5 месяцев и 5 лет.



Расследование уголовного дела продолжается.

