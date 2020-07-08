Спрос на товары для взрослых вырос в пандемию

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Компания «Поставщик счастья» – оптовый поставщик товаров для взрослых, подвела итоги продаж в период пандемии. В мае 2020 года продажи товаров для взрослых выросли на 136% в сравнении с маем 2019 года, в июне 2020 года – на 84% в сравнении с июнем 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «7 новостей».

Стремительный рост

В июне 2020 года объем размещенных заказов составил 43,6 млн. рублей, что на 84% выше показателя за аналогичный период 2019 года – 23,7 млн. рублей.

В компании проанализировали статистику продаж по неделям с конца марта, когда начался период самоизоляции. Каждую неделю продажи росли на 10-15%, пик (13,5 млн) пришелся на период с 11 по 17 мая.

В компании также отмечают рост продаж у клиентов, которые с помощью «Поставщика счастья» размещают товары на маркетплейсах.

Кардинальное изменение структуры продаж связано в первую очередь с остановкой уличного ритейла, в мае их доля составила 4%. Дропшипперы составляют 38% от всех продаж, другие интернет-магазины (оптовые покупатели) – 44%. Доля маркетплейсов по сравнению с прошлым годом выросла в 2 раза и составляет 14%.

Потребительские тренды: рост продаж товаров для женщин

Стабильно растут продажи товаров для женщин, в том числе вибраторов.

В июне (в сравнении с апрелем) на них увеличился спрос на 82%. Спрос на страпоны – на 78%, товары для мужчин – на 69%, сувениры и презервативы – на 57%, БДСМ – на 46%, любриканты – на 40%, эротическое белье – 29%.

Рост спроса на российские товары

Как отмечают в компании, сейчас заметно растет доля отечественных производителей. В июне 2020 в структуре продаж доля российских брендов составляет 25% (для сравнения, год назад – 15%). На втором месте в топе брендов LOVETOY (7,47%), на пятом месте Bior Toys (3,32%), на шестом месте Lola Toys (2,92%). В компании предполагают, что доля российских производителей будет и далее расти. При этом полного импортозамещения не произойдет, поскольку наши производители на данный момент не закрывают все товарные группы.

При этом, в компании не отказываются от зарубежных закупок.

– На данный момент мы работаем с нашими зарубежными поставщиками в прежнем режиме. Лишь немного увеличились только сроки доставки и таможенного оформления грузов. За счет длительного сотрудничества и больших объемов закупок пока удается компенсировать колебания курса скидками от производителей», – отмечает генеральный директор компании Дмитрий Коробицын. – Товары для взрослых, как и декоративная косметика, является стрессоустойчивой категорией и традиционно растет в кризис. Можно предположить, что повышенный спрос со стороны потребителей оказывается реакцией на стресс, которую человек испытывает в сложившейся ситуации.

По опыту «Поставщика счастья» рынок рос в кризисы в 2008 году и в 2014 году.