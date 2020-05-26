Советовавшая рожать вместо учебы чиновница возглавила владимирский Минздрав

Юлия Арсенина назначена исполняющей обязанности главы Департамента здравоохранения Владимирской области. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Распоряжение о назначении с 26 мая подписал губернатор Владимир Сипягин.
ТАСС напоминает, что Арсенина в июне 2019 года поддержал ранние роды. Такое заявление она сделала на круглом столе по поддержке материнства.
После этого слова чиновницы стали активно обсуждать в интернете. Сама же она позднее отметила, что их вырвали из контекста.
Арсенина будет руководить Минздравом Владимирской области, пока не найдут нового начальника. Сейчас уже идёт приём документов. Место руководителя освободилось 25 мая, когда уволился Алексей Мозалёв. Он переходит на новую работу.
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