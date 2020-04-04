South China Morning Post: около 1,1 млн заражены COVID-19, 58 тысяч умерли

1 094 099 человек заразились коронавирусом во всем мире. При этом от болезни умерли 58 тысяч 756 человек, сообщает South China Morning Post. Данное издание подсчитывает число жертв COVID-19, пользуясь официальными данным разных государств, отмечает РЕН ТВ.

Согласно иной информации, полученной от Университета Джона Хопкинса (США), коронавирусом заболели 1 099 389 человек, а скончались от эпидемии 58 901 человек.

На данный момент лидером по количеству заболевших являются Соединенные Штаты Америки. Врачи зафиксировали в этой стране 273 880 случаев заражения, при этом умерли от пандемии 7 087 человек. Сотрудники Университета Хопкинса сообщают, что умерших 7 152, а заразившихся 277 953.