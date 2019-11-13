Сотрудники ДПС спасли автомобилистку, тонувшую в болоте

Инспекторы ДПС отдела полиции города Реж спасли от вероятного трагического финала свою коллегу из ОВД Алапаевска, которая попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на личном автомобиле. Об этой истории журналистов проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его данным, накануне утром наряд ГИБДД в составе лейтенанта полиции Юрия Воронова и стажера Александра Бабушкина патрулировал трассу, соединяющую Реж с Екатеринбургом. На 73-м километре заснеженной дороги полицейские неожиданно увидели подозрительные следы тормозного пути транспортного средства, которые проходили через всю встречную полосу и заканчивались в кювете, что свидетельствовало о возможном ДТП. Бдительные сотрудники дорожно-постовой службы тут же остановились для осмотра местности. И, как оказалось, не зря. В овраге находился «перевёртыш». Машину марки «КИА» с трассы не было видно из-за высокой обочины. Пострадавший автомобиль наполовину находился в болоте, мутная жижа уже полностью закрывала окна салона.



На окрик полицейских, есть ли кто внутри, отозвалась девушка-водитель. Она перепуганным голосом сообщила о случившемся с ней ЧП и что в машину просачивается вода. Ситуацию усугубляло то, что в воздухе чувствовался запах горючего, имелась вероятность возгорания или взрыва иномарки. Стражи порядка незамедлительно приступили к спасению женщины. Так как передние двери автомобиля были заблокированы, пришлось действовать через заднюю по колено в воде. Слаженные действия представителей МВД позволили оперативно извлечь автоледи из невольного плена. Как выяснилось чуть позже, потерпевшей оказалась их коллегой – сотрудницей ИВС ОВД Алапаевска. Сержант полиции Виктория 1997 года рождения, так зовут хозяйку машины, пояснила инспекторам ГИБДД, что двигалась по трассе одна, попутных и встречных автомобилей вблизи не было. В какой-то момент ее машину начало заносить из стороны в сторону на скользком покрытии, она попыталась предотвратить аварию, нажав на педаль тормоза, но это не помогло.



– Чтобы извлечь «перевертыша» из болота, сотрудники полиции вызвали тягач МЧС, а до его прибытия пригласили взволнованную девушку согреться в патрульную машину. Помощь медиков, прибывших на место происшествия, к счастью, не потребовалась, серьезных травм пострадавшая не получила. Но жуткий страх и беспомощность от того, что отказался слушаться любимый «железный конь», конечно же, останутся в ее сознании надолго. Впрочем, на мой взгляд, все-таки главное в данном случае, что она осталась жива и здорова, а все другое имеет второстепенное значение. Вскоре девушку-водителя увезли домой ее родители. Прощаясь, Виктория искренне поблагодарила полицейских Режа за своевременную помощь, отметив, что их бдительность реально помогла предотвратить трагедию и спасти жизнь человека. Кстати, ехала автоледи МВД из Алапаевска в Екатеринбург на сессию в Уральский юридический университет, где учится на пятом курсе. Экзамены не пропустила, да и машина восстановлению подлежит. Как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается! – прокомментировал полковник Горелых.



Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

