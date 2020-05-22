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Сотрудники ДПС разбили машину во время погони за байкером

Алексей Агеев
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Серьезное ДТП стало финалом погони ДПС за мотоциклистом в Барнауле. Правоохранители разбили вдребезги служебный автомобиль. Сами стражи порядка травм не получили.

ЧП произошло 21 мая, вечером, когда наряд полиции заметил на улицах Барнаула лихо гонявшего байкера. Полицейские потребовали мотоциклиста остановиться. Но тот наоборот ускорился, выехал на встречку, после чего и началась погоня.

Задержать нарушителя у экипажа ДПС не получилось. На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Союза Республик служебная Skoda Octavia протаранила отбойник на высокой скорости. После этого автомобиль оказался на боку. Правоохранители сами выбрались из салона, сообщают Вести.

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