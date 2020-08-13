Соседи расчлененной москвички слышали ночью звуки пилы

Соседи расчлененной москвички рассказали о подробностях трагедии. Убийство 40-летней женщины было совершено в квартире на Ореховом бульваре. Останки убитой обнаружили 13 августа.

Один жилец сообщил представителям СМИ, что примерно неделю назад слышал странные звуки в ночное время суток. Он подумал в тот момент, что соседи начали делать ремонт.

«Ночью я проснулся в три часа, и стучали там молоточком. Думал: кто же может работать ночью? Лег, опять стучат. Негромко… А уже под утро (издает звуки, похожие на циркулярную пилу). Дрель или циркулярка», – отметил мужчина.

Затем он уехал из города, а когда вернулся домой, то сразу почувствовал зловоние. Были вызваны полицейские, которые, приехав, обнаружили в соседской квартире пакет с останками тела женщины.

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Подозреваемым в совершении жуткого убийства является супруг погибшей. Он арестован. По одной из версий, мужчина пошел на преступление, чтобы отомстить жене за измену. Как сообщает РЕН ТВ, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.