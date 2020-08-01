Соловьев возмутился после призывов Навального к общегородской забастовке в Хабаровске

Известный телеведущий Владимир Соловьев возмутился призывом Алексея Навального к общегородской забастовке в Хабаровске. Пост со словами негодования Соловьев разместил в «Твиттере», добавив фрагмент видеоролика оппозиционера.

На видео Навальный сказал о необходимости усиления протестов, сообщает Вечерняя Казань.

«Хабаровчане, дорогие жители Дальнего Востока! Нужно проявлять настойчивость, дополнять то, что происходит какими-то новыми методами. Мне кажется, что попытка, например, провести какую-то общегородскую забастовку: выйти на работу, но не работать, остановить работу всех учреждений на один день или на два. Какие-то такие вещи нужно пытаться сделать, иначе просто заболтают, постепенно расчленят инициативные группы, постепенно враньем, обманом, подлостью попытаются все развалить», – сказал Навальный.