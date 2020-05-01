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Соцсети: Депутат напал на журналиста в Югорске

Алексей Агеев

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Фото и видео — ЧТО ТВОРИТСЯ в соцсети ВКонтакте

В Югорске местный депутат от Единой России напал на журналиста. Об этом сообщает паблик «ЧТО ТВОРИТСЯ» в соцсети ВКонтакте.

Инцидент был заснят потерпевшим на видео, которое оказалось в распоряжении паблика. При просмотре кадров можно заметить, что депутат догоняет журналиста на улице, жестко обращается к нему, хватает за шею и начинает спрашивать, что «полезного сделал» журналист. Кроме того, представитель Единой России отмечает, что работник СМИ «льёт мусор на весь город».

Официальных данных по факту нападения нет. Чем закончился инцидент также не уточняется.

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