Соцработникам разрешат не помогать тяжелобольным россиянам

Соцработникам разрешат отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или онкологии. Положительное заключение законопроекта, который может быть принят Госдумой в декабре, в воскресенье, 15 ноября, оказалось в распоряжении «Известий».

Согласно документу, отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Если гражданин получит заключение, подтверждающее его «безопасность», предоставление социальных услуг будет возобновлено.

По мнению опрошенных экспертов, данный законопроект может решить лишь часть проблемы, так как заменить сотрудников социальных служб будет некому и больные граждане в итоге могут остаться без помощи.

— В этой инициативе есть резон, но если больному человеку некому оказать помощь, мы же не можем его бросить. Миллионы женщин и мужчин в России живут в одиночку. Пришли врачи — посмотрели, вылечили, а кто ему продукты купит? —задается вопросом представитель фракции, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.

В правительстве России инициативу поддержали, однако предложили ее доработать. В частности, отмечается, что законопроект не содержит положений, которые определяют форму и порядок выдачи заключения, на основании которого возможно продолжить предоставлять соцуслуги больным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Откажут от дома: соцработники не будут помогать гражданам с опасными болезнями.