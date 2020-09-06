Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телепрограммы “Время” сказал, что массовая вакцинация начнется в конце этого — начале следующего года.

По словам чиновника, со следующей недели начнутся крупные исследования вакцины, которые будут идти от двух до шести месяцев. Производить лекарства в промышленных объемах начнут в декабре — январе 2021 года.

-Какие-то партии вакцины начнут поступать уже в этом году. Скорее всего они будут направлены на группы риска: здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, может быть даже журналисты, — комментирует Сергей Собянин.

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Однако мэр Москвы напомнил россиянам, что опасность все еще не ушла. Впереди, по словам Собянина, сложный осенне-зимний период.