Собчак рассказала о возможной причине развода

Ксения Собчак посвятила пост в инстаграме возможной причине, по которой любившие друг друга люди расстаются.



Телеведущая написала про мысль, высказанную её другом о том, что люди сходятся не на основании достоинств друг друга, а на основании недостатков. Через какое-то время очарование и ослепление проходят и люди начинают видеть недостатки друг друга. После этого принимается важное решение – способен ли ты мириться с недостатками своего партнёра или лучше расстаться.



В концовке Собчак делает вывод, что в таком случае партнёра надо выбирать не по его вдохновляющим качествам, а по приемлемости его недостатков. После чего спрашивает подписчиков, согласны ли они с этим.



Напомним, Ксения Собчак официально рассталась со своим мужем актёром Максимом Виторганом.

