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Собчак рассказала о возможной причине развода

Фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак посвятила пост в инстаграме возможной причине, по которой любившие друг друга люди расстаются. 

Телеведущая написала про мысль, высказанную её другом о том, что люди сходятся не на основании достоинств друг друга, а на основании недостатков. Через какое-то время очарование и ослепление проходят и люди начинают видеть недостатки друг друга. После этого принимается важное решение – способен ли ты мириться с недостатками своего партнёра или лучше расстаться. 

В концовке Собчак делает вывод, что в таком случае партнёра надо выбирать не по его вдохновляющим качествам, а по приемлемости его недостатков. После чего спрашивает подписчиков, согласны ли они с этим. 

Напомним, Ксения Собчак официально рассталась со своим мужем актёром Максимом Виторганом. 

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