Собака внука загрызла бабушку в Курской области

В населенном пункте Останино на территории Курской области бойцовская собака загрызла до смерти пенсионерку. Погибшей было 78 лет. Труп пожилой женщины нашли 17 августа.

Известно, что хозяином пса является внук погибшей. Его в день происшествия дома не было. Он находился на работе. Супруга мужчины вместе с детьми ушла в магазин. Пенсионерка осталась одна, а когда родственники приехали, то нашли ее труп с укусами.

Сейчас следователи проводят проверку, по факту которой будет принято процессуальное решение, сообщает РЕН ТВ.