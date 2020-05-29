Собачницы загнали детей на теннисный стол в Брянске

Две жительницы города Брянска загнали детей на теннисный стол во дворе дома, чтобы выгулять своих собак. Такая информация появилась в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ | РОССИЯ» в соцсети ВКонтакте. Там же было опубликовано фото с места событий.
Собаччницы во время прогулки со своими питомцами попросили детей, гулявших на площадке около новостройки, забраться на теннисный стол и переждать там. При этом собаки разгуливали по территории двора без поводков и намордников.
Уточняется, что местный житель сделал замечание собачницам, заметив, что дети сидят на столе более 10 минут. Услышав угрозы о вызове полицейских, собачницы поспешили ретироваться вместе с псами. Детям удалось спуститься со стола и продолжить играть.
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