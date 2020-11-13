Смоленской области на бесплатные лекарства от коронавируса выделили свыше 35 млн рублей

Смоленской области из федерального бюджета выделили 35 млн рублей на обеспечение людей бесплатными лекарствами от коронавируса. Об этом сообщает «О чем говорит Смоленск».

Смоленский областной медцентр уже приступил к закупке 14 различных препаратов. Всего планируется приобрести более 22 200 упаковок медикаментов.

В настоящее время 12 госпиталей для больных COVID-19 обеспечены запасом медикаментов. Их должно хватить на 14 дней.

— Их пополнение осуществляется в оперативном режиме с использованием механизма прямых закупок, а также с помощью проведения электронных аукционов, — подчеркнули в администрации Смоленской области.

При этом в департаменте здравоохранения отметили, что в аптеках нет дефицита лекарственных препарат.