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Смоленский водитель сделал женщину инвалидом и отказался платить

Житель Смоленской области заплатил полмиллиона ущерба пострадавшей от его опасных маневров женщине. Это произошло только после вмешательства судебных приставов.

Сообщается, что водитель сбил местную жительницу. В связи с полученными травмами потерпевшая стала инвалидом. По решению суда нарушитель должен был возместить ущерб в размере 500 тысяч рублей, пишет портал «О чем говорит Смоленск».

Известно, что мужчина выплатил пострадавшей стороне 156 тысяч рублей и на этом выплаты прекратились. После того, как его имущество оказалось под угрозой, он оплатил оставшуюся часть долга.

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