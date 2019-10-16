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Смертельная авария в Карелии: не стало автоледи

Авария с летальным исходом произошла в Карелии. Ее виновницей стала женщина-водитель.

Известно, что участниками столкновения стали легковушка Renault Logan и фура. Они не разъехались на перекрестке автодороги «Кола» и Пряжинского шоссе. Первым транспортным средством управляла 66-летняя автоледи. По предварительной информации, водитель французского седана выполняла левый поворот с Пряжинского шоссе с выездом на трассу Кола, совершая левый поворот. В этот момент в сторону Мурманска ехал седельный тягач с прицепом.

Автоледи дорогу большегрузу не уступила, после чего фура снесла легковушку. «Логан» был изуродован и отброшен на отбойник, расположенный на краю дороги. Жительница Петрозаводска, управлявшая иномаркой, скончалась от полученных травм, сообщает Губерния Daily.

Фото: УГИБДД по РК

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