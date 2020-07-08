Смерч засняли в Геленджике

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Туристы засняли на видео образование огромного смерча в Геленджике. Воронка образовывалась на глазах у отдыхающих на побережье Черного моря.

Согласно данным РЕН ТВ, вихрь появился неподалеку от пляжей в Голубицкой. На видео можно заметить, как отдыхающие испугались природного явления и стали поспешно покидать пляжи.

При этом образование воронки можно было заметить из разных районов Геленджика. О нанесенных смерчем повреждениях не сообщается.