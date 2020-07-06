Следователи возбудили дело из-за нападения собак на детей в Тольятти

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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом пишет ГТРК Самара.

Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались на стаю бездомных собак, нападавшую на взрослых и детей на улице Гидротехнической в Тольятти. Накануне там же на детей напала стая собак. В Сети появилось видео. Следователи проверят данные сведения.

По версии следствия, между администрацией города и фирмой заключен муниципальный контракт на отлов 934 бездомных животных. По договору, сумма, которую мэрия заплатит ООО, составляет 4 290 000 рублей. Однако условия контракта исполняются не должным образом.