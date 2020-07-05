Следователи возбудили дела после пьяной драки с ножом при ребенке

- Advertisement -

В Свердловской области возбуждено дела после семейной разборки, в ходе которой маленькая девочка взялась за нож, чтобы спасти маму. Об этом пишет «КП».

Ранее в Сети появилось видео, снятое в Екатеринбурге. На нем маленькая девочка хватается за нож, чтобы защитить мать, которую бьют. Малышка периодически закрывает мать своим телом.

В частности, в отношении матери девочки возбуждено административное делопроизводство по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка», в отношении ее сожителя – «Причинение побоев».

Автора видео также привлекут к ответственностию

Видео — РЕН ТВ