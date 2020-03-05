Скорая ехала 7 часов к пациентке в Мурманске

Бригада скорой помощи добиралась семь часов до пожилой пациентки. Случай произошел в Мурманске.

Участковый врач назначила ветерану войны госпитализацию, поставив диагноз «пневмония». Этот же специалист вызвал скорую помощь. Но медики приезжать не торопились. Близкие люди бабушки звонили «03» каждый час, им в ответ постоянно говорили: «Машина выехала к вам, ждите».

Скорая прибыла на место спустя 7 часов. При этом приехавшие врачи заявили, что вызов к ним поступил 15 минут назад, сообщает СеверПост.