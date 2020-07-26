«Сколько мужиков!»: автоледи после пьяной аварии заигрывала с ДПС

В Омской области три человека попали в больницу из-за матери, которая села пьяной за руль и взяла с собой детей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Однако женщина не осознала всю серьезность ситуации и пыталась шутить.

«Ничего себе, сколько мужиков, у меня столько не было», – заигрывала девушка.

Сообщается, что автоледи превратила проверку документов в фарс. Ранее она выехала на встречную полосу и устроила жесткую аварию. Все, кто находился в другом автомобиле, с травмами попали в больницу.

Теперь этим делом, помимо полиции, вероятно, займутся и органы опеки. В отношении нарушительницы составлены административные протоколы.