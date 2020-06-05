Скандально известный «хирург» Алена Верди впала в кому – СМИ

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В четверг, 4 июня в Ленинском районном суде в Краснодаре должно было состояться первое заседание по резонансному делу в отношении пластического «хирурга» Алены Верди. Об этом пишет портал «Новая Кубань».

По данным СМИ, женщина не явилась в зал суда, поскольку впала в кому. Уточняется, что лже-доктор находится в больнице на аппарате ИВЛ.

Отметим, что в апреле было завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней врача-хирурга. Алена Верди не получила медицинское образование на территории России. Она обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до шести лет лишения свободы.