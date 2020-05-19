Синоптики рассказали, каким будет июнь в РФ

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Глава лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какие прогнозы сделали синоптики относительно погоды в июне 2020 года.

На территории Псковской, Брянской и Смоленской областей погода должна быть в пределах климатической нормы. Более низкая, чем обычно, погода ожидается на юге Сахалина и в Приморском крае. На территории ЯНАО, ХМАО, Западной Сибири, центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, в большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке ожидается погода, которая будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

По словам Паршиной, в столице РФ июнь может быть более теплым, нежели обычно. В первый летний месяц ожидается +20 градусов и выше в дневное время, а в ночное – примерно 10 градусов тепла. Также будет вести себя климат и в Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, сообщает РЕН ТВ.