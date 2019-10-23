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«Синдром Дастера»: в Татарстане паркетник вылетел на остановку

В соцсети показали последствия ДТП в Казани. На кадрах видеоролика можно заметить белый Renault Duster, стоящий на остановке, около людей.

Дело в том, что водитель кроссовера потерял контроль над своей машиной. В итоге паркетник вылетел на тротуар рядом с автобусной остановкой. При этом машина повредила забор на краю тротуара, а также осталась без заднего правого колеса.

К счастью, в результате такого «пируэта» от кроссовера люди на остановке не пострадали. Зато досталось пассажирке «француза»: ее с различными повреждениями срочно забрали в больницу медики скорой. В Сети водителя кроссовера раскритиковали, сообщает Вечерняя Казань.

Фото: скриншот из видео

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