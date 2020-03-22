Шварценеггер ест с ослом и пони из одной тарелки

Коронавирус свирепствует в Европе и США, в РФ и Китае. Страны принимают меры по защите граждан, вводятся карантины.

Очень любопытно свою самоизоляцию организовал известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер. Знаменитый бодибилдер испугался COVID-19, однако кушать из одной тарелки с ослом и пони не боится. Как сообщает Регион онлайн, Арнольд игнорирует все правила гигиены.

Об особенностях своего карантина Шварценеггер рассказал сам. Он опубликовал в Инстаграме видео с пони по кличке Виски и мини-ослицей Лулу.