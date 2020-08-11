Школьники сняли на видео избиение сверстницы и выложили ролик в интернет

В Калуге полицейские начали проверку видеоролика о групповом избиении девочки-подростка сверстниками. Об этом пишет ТАСС. Запись появилась накануне в группе «Калуга жесть».

По словам полицейских, инцидент произошел, предположительно, в заброшенном здании в микрорайоне Байконур. На опубликованных кадрах видно, как девочку пинают в лицо. Часть лиц, запечатленных на данных роликах, уже установлена.

Школьниц могут поставить на учет, а их родителей привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.