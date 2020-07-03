Школьница выбросила в мусорку 7-летнюю подругу в Москве

- Advertisement -

10-летняя школьница из Москвы выбросила в мусорный бак свою подругу. После этого девочке понадобилась помощь хирургов.

Инцидент произошёл в Бутырском районе на северо-востоке столицы. Школьница Арина опустила в мусорный бак свою подругу — 7-летнюю Еву. Что произошло между девочками — неизвестно. Но после такой выходки подруги Еву увезли в хирургическое отделение детской больницы имени Сперанского. У девочки диагностировали сотрясение мозга, закрыто черепно-мозговую травму, воспаление мышц шеи и плеч.

Родители Евы обратились в полицию, сообщает издание Mash.