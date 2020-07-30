Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

Подростки осквернили мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Об этом пишет телеканал НТВ. Появилось видео с места событий.

На кадрах видно, как девочка школьного возраста берет один из венков, стоящих у мемориала, ложится на асфальт и укрывается им. Осквернение мемориала снимает на видео и комментирует с использованием мата ее друг.

По предварительной версии, инцидент произошел в селе Карагай в Пермском крае. Полиция проверяет опубликованную запись.