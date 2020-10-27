Школьница ударила ножом подругу из-за мальчика на Урале

На Южном Урале школьнице, ударившей ножом подругу, предъявили обвинение. Об этом пишет портал «74.RU».

По версии следствия, 15-летняя девушка напала на восьмиклассницу в селе Русская Теча из-за бытового конфликта. По словам сестры пострадавшей, ссора произошла из-за мальчика.

Собеседница отметила, что подруга напала на восьмиклассницу в полуразрушенном здании бывшего интерната, которое находится в школьном дворе и часто служит местом сбора детей.

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Пострадавшую пришлось перевести в Челябинскую областную детскую больницу. Она перенесла уже несколько операций, врачи борются за ее жизнь. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Школьнице предъявлено обвинение по статье «Покушение на совершение убийства». Обвиняемая задержана.