Шесть квартир уничтожил взрыв газа в Ярославле

Взрывом бытового газа в жилом доме в Ярославле уничтожило полностью шесть квартир, еще столько же оказались повреждены.

«6 квартир полностью уничтожены, 6 – частично. В них зарегистрированы 33 человека, в том числе 9 детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок», – сообщили представители МЧС РФ.

Бытовой газ взорвался в десятиэтажном доме на улице Батова 21 августа, примерно в 19:30. В итоге обрушились несколько этажей. Трое погибли, четверо получили травмы. Под завалами могут быть люди, сообщает РЕН ТВ.