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Шесть человек попали в больницу после ДТП в Томске

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Комсомольском проспекте в Томске. Авария произошла вечером в среду, 11 сентября. Столкнулись три автомобиля.

Известно, что в больницы для осмотра были доставлены шесть человек. Два подростка в тяжелом состоянии находятся в отделении торакальной хирургии Томской областной клинической больницы.

Двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Больницы скорой медпомощи, еще двум жертвам аварии врачи оказали помощь амбулаторно. Об этом пишет РИА Томск.

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