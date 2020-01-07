Шел в наушниках: Две машины переехали 23-летнего уфимца

6 января в Уфе погиб 23-летний молодой человек. Он был сбит двумя машинами на улице 50 лет СССР.

Известно, что парень решил пересечь дорожное полотно в неположенном для этого месте. Он стал перебегать проезжую часть, при этом слушая музыку в наушниках.

Маневр завершился трагедией. Сперва парня сбил кроссовер Chevrolet Captiva, а затем потерпевший отлетел на встречку, где его «добил» Volkswagen Polo. От полученных повреждений молодой уфимец умер на месте ДТП, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Блог Динара Гильмутдинова