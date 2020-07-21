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Новости мираОбщество

Shazam назвал самые популярные песни 2020 года

Иван Федоров

Сервис Shazam назвал наиболее популярные музыкальные композиции 2020 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

За текущий год россияне больше всего искали песню August белорусского коллектива Intelligency. Строчку №2 по популярности занял трек Blinding Lights от The Weeknd. ТОП-3 закрыла песня «Луна не знает пути», которую исполнил дуэт Тайпан & Agunda.

В число десяти лучших композиций вошли Shut Up Chicken певца El Capon, Intihask азербайджанского продюсера Hafex, Roses от SAINt JHN, Falling певца Тревора Дэниеля, Disfruto мексиканской певицы Моррисон, everything i wanted Билли Айлиш и «Двигаться» от Raim.

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